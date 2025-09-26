Если Россия запустит межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) комплекса «Тополь» по Кембриджу, то последствия удара будут очень плачевными для Великобритании. Об этом сообщили журналисты британского издания Express.

Как утверждается в статье, западные аналитики опасались, что СВО станет началом третьей мировой войны, а значит Москва якобы решится на ядерное оружие. Издание использовало сервис Nuke Map, который сделал модель последствий ударов различных ракет, в том числе «Тополя». Предположительно, огненный шар от российского удара охватит площадь почти в три квадратных километра, а внутри — «всё испарится».

«Один из вариантов — имеющаяся у России ракета «Тополь» мощностью 800 килотонн. Её падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия», — сказано в статье.

Радиус умеренных разрушений составит до 134 квадратных километра, потом следует третий круг (384 квадратных километра), где люди получат ожоги третьей степени, но выживут. Наименьшие разрушения получат лишь окраины Кембриджа, отметили журналисты.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителя. Представитель Кремля также отмечал, что Москва крайне осторожно относится к любой риторике, касающейся ядерной тематики. Он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в участии в подобных публичных полемиках, а позиция президента России Владимира Путина в этом вопросе «прекрасно известна и остаётся неизменной».