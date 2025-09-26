«Бомж-тур» для богачей появится в Тюмени

Житель Тюменской области Фёдор Цветков разработал уникальный туристический продукт — трёхдневный дауншифтинг-тур, в рамках которого обеспеченные люди смогут испытать на себе жизнь бездомного.

Опытный организатор туров в ХМАО рассказал в интервью URA.RU, что необычная идея уже привлекла внимание чиновников и политиков, желающих «перезагрузиться». В будущем тур будет доступен и для представителей среднего класса, стремящихся к новому опыту.

В рамках тура участники проведут три дня, «живя как бездомные»: они будут спать на теплотрассе или картонке, питаться подаянием или добывать еду самостоятельно, а также пытаться заработать на жизнь. Для участников предусмотрено сопровождение инструктора, а также фото- и видеосъёмка по желанию.

Кстати, в России ещё обсуждается идея оснащения бездомных охотничьими винтовками для регулирования популяции голубей. Параллельно с этим, общественные деятели обратились к бизнесу с призывом проявить социальную ответственность, предложив предоставлять бездомным ночлег в незанятых гостиничных номерах. Кроме того, есть предложение распространить среди нуждающихся книгу под названием «Бездомные девяностые».