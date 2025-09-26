Интервидение
26 сентября, 14:31

Погрузился на глубину 126 метров: Российский фридайвер установил 40-й мировой рекорд

Фридайвер Алексей Молчанов установил 40-й мировой рекорд

Алексей Молчанов. Обложка © Telegram / Молчанов. Заметки чемпиона мира

Алексей Молчанов. Обложка © Telegram / Молчанов. Заметки чемпиона мира

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил 40-й мировой рекорд, погрузившись в биластах на глубину 126 метров во время чемпионата мира на Кипре. Спортсмен подчеркнул, что круглая цифра имеет для него особое значение — его первый рекорд был достигнут 17 лет назад, в 2008 году.

Фридайвер Алексей Молчанов установил 40-й мировой рекорд. Видео © Пятый канал

Предыдущее достижение в дисциплине CWTB также принадлежало Молчанову — в сентябре 2024 года он погрузился на 125 метров. Карьера фридайвера включает и другие знаковые рекорды, в том числе погружение на 80 метров подо льдом Байкала в 2021 году, которое заняло 2 минуты 53 секунды и было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса, уточняет Пятый канал.

Ранее хорватский фридайвер Витамир Маричич установил новый мировой рекорд Гиннесса в категории «Самое долгое время задержки дыхания под водой по собственному желанию», превзойдя предыдущее достижение почти на пять минут. Спортсмен использовал методику предварительного дыхания чистым кислородом, что позволило увеличить уровень кислорода в его крови в пять раз по сравнению с нормой.

