В Элисте, отмечающей 160-летие, стартовал III Международный буддийский форум, собравший свыше 400 делегатов из разных уголков мира. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко зачитал приветственное послание президента Владимира Путина, в котором подчёркнута уникальная роль Калмыкии как одного из крупнейших европейских центров буддизма.

Чернышенко на форуме буддизма в Калмыкии зачитал приветственное письмо от Путина. Видео © Telegram / Правительство России

Президент в своём послании отметил, что буддийская община России бережно сохраняет духовное наследие предков, развивает самобытное искусство, а также активно способствует укреплению межрелигиозного и межнационального диалога. Особое внимание уделяется воспитанию молодёжи, поддержке семейных ценностей и возрождению храмов и монастырей.

«Правительство РФ уделяет особое внимание поддержке буддийского образования, науки и культуры. Активно издаются книги, посвящённые истории буддизма. Бережно хранится материальное наследие, восстанавливаются места поклонения и памятники», — сказал вице-премьер.

Международный форум буддизма. Фото © Telegram / Правительство России

Кроме того, участников форума приветствовал глава Калмыкии Бату Хасиков. В ходе мероприятия эксперты обсудят современные исследования буддизма, философские аспекты учения, сохранение монашеских традиций, а также развитие внутреннего и международного туризма, способствующего укреплению культурных связей.

Ранее в Центре географии и религии РПЦ заявили, что православие — это религия сильных и успешных личностей, которые достигают больших высот в экономике и науке. Там считают, что славянские племена так и остались бы разобщёнными, если бы не приняли веру.