Нетленное тело: Как бурятский лама Даши-Доржо Итигэлов медитирует с 1927 года и когда он проснётся

Недалеко от столицы Бурятии находится Иволгинский дацан. Там живут буддийские монахи, один из которых — лама Даши-Доржо Итигэлов. Поговорить с ним не получится — только посмотреть. Мужчина ушёл в глубокую нирвану в 1927 году. И вот уже 98 лет его тело подаёт признаки жизни! Скоро его духовной практике исполнится 100 лет, а ему самому — 175 лет. Даже Жанна Кальман, первая в мире по долгожительству, прожила всего-то 122 года. Рассказываем все секреты Иволгинского дацана и его нетленного руководителя.

Как жил Даши-Доржо Итигэлов

Даши-Доржо Итигэлов родился в 1852 году. Сначала он тяжело работал. Потом он решил продолжить тяжёлый труд, но уже на духовном поприще. Фото © Youtube / Алексей Козлов

День рождения Даши-Доржо Итигэлова — 13 мая 1852 года. Его родина — регион Улзы Добо, сейчас это окрестности бурятского улуса Оронгой. Ещё до пяти лет мальчик потерял родителей. О нём заботилась другая семья, и с пяти лет Даши-Доржо отправляли пасти овец. В таком режиме Итигэлов провёл десять лет. Когда ему исполнилось 15, будущий лама преодолел 300 километров пешком — дошёл из Улзы Добо в Анинский дацан. Тяжёлый физический труд сменился на усердное обучение буддизму. Тибетскую медицину, санскрит, философию и логику Даши-Доржо изучал 23 года. Всё это время мужчина подпадал под воинскую повинность, а в Российской империи она была очень долгосрочной. Наставник выдающегося буддийского деятеля, Галдан Аюшиев, организовал сбор откупных в царскую казну, чтобы талантливого ученика не забирали в армию. А в 1898 году Итигэлов переехал в Янгажинский дацан, который позже стал Иволгинским. Там он сначала преподавал, а потом стал настоятелем.

Усилия Даши-Доржо Итигэлова были вознаграждены. В 1911 году его избрали главой всех буддистов Восточной Сибири — Пандито Хамбо-ламой XII. Кстати, ещё до этого Даши вёл активную общественную деятельность. Помогал соотечественникам в Русско-японской войне 1904–1905 года, собирая средства для строительства храмов в память о погибших. А после 1911-го активно участвовал в общественной деятельности во время Первой мировой — создал сеть госпиталей для раненых. В 1913 году Итигэлов встречался с Николаем Вторым: приехал на 300-летие дома Романовых и подарил буддийские реликвии. А потом случилась революция.

Обстоятельства ухода Пандито Хамбо-ламы XII в нирвану

Во время революции, гражданской войны и НЭПа буддистов вроде бы никто особо не трогал. Но в 1924 году умер Владимир Ильич Ленин. Уже через два года, в 1926-м, Даши-Доржо Итигэлов понял: каток репрессий вот-вот уже запустят. Он посоветовал буддийским религиозным деятелям уезжать из страны. Сам же решил остаться на родине. Своим ученикам сказал оптимистичное напутствие: «Меня они не успеют взять». Собственно, так и случилось: в 1927 году руководитель буддистов Восточной Сибири вошёл в состояние, которое удивляет как учёных, так и верующих по сей день. Репрессий он избежал.

Что стало с телом ламы XII после 1927 года

Тело Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова после 1927 года стало феноменом! Загадочным и раскрывающим некоторые тайны из истории буддизма. Фото © Wikipedia

В 75 лет, 15 июня 1927 года, руководитель буддистов Восточной Сибири ушёл в состояние «тукдам». Это самая глубокая медитация, в которой силой мозга виртуозы буддизма погружают своё тело в особое состояние, что со стороны кажется смертью, но на самом деле может ею и не являться. Он собрал в своём дацане всех учеников и попросил прочитать «hуга Намши» — пожелание блага для умерших. Те отказались: Хамбо-лама был жив. Тогда Даши-Доржо стал читать молитву самостоятельно. Ученики присоединились, и вскоре Итигэлов перестал дышать.

У Пандито Хамбо-ламы было духовное завещание для учеников. Он сказал перед «тукдамом»: «Навестите моё тело через 30 лет, а через 75 лет я вернусь». В местности Хухэ-Зурхэн Иволгинского района его тело в позе лотоса поместили в саркофаг из кедра и засыпали солью. То, что произошло потом, потрясло весь мир. Даже в 2025 году учёные не могут полностью понять, что это за феномен.

Как поживает Даши-Доржо Итигэлов

В 1955-м и 1973-м бурятские буддисты проверяли, как там Даши-Доржо. Его тело не подавало ни одного, повторим, ни одного признака разложения. Через 75 лет после погружения в «тукдам» саркофаг вскрыли в присутствии властей, судмедэкспертов и лам. Это было 10 сентября 2002 года. Через год профессор РГГУ Галина Ершова провела экспертизу. И вот результаты: органика кожи, волос и ногтей такая же, как у живого человека. Но температура тела менее 20 градусов и в нём очень много брома. Это может быть смертью. А может и не быть — доподлинно неизвестно, впадают ли люди в состояние анабиоза, но Пандито Хамбо-лама XII может быть доказательством того, что да, впадают. Причём буквально силой мысли.

Феномен нетленного ламы: признаки жизни, активность мозга. Как это пытаются объяснить?

Феномен Пандито Хамбо-ламы XII до сих пор не разгадан наукой. Более того — даже у буддизма на этот счёт есть только догадки. Фото © Wikipedia / Дмитрий Шипуля

Хранителем нетленного тела является Бимбу Доржиев. Он и другие монахи дацана уверены в том, что Итигэлов до сих пор пребывает в «тукдаме». Его тело подаёт признаки жизни: потеет, набирает по два килограмма в год, ему надо менять одежду, так как та пропитывается влагой. Барри Керзин, врач, который лечит Далай-ламу, утверждает, что наш Даши-Доржо находится в состоянии посмертной медитации. Так можно стать буддой!!! А ещё вибрации молитв лам и учеников соответствуют частоте клеток головного мозга. Буддисты отправляют свои молитвы Итигэлову, и тот становится «ретранслятором» их мозговой активности. Так считает учёный Большаков, и вот почему.

Исследования нейрофизиологов пришли к выводу, что состояние «тукдам» приводит к уникальной активности мозга, которая больше нигде не встречается. Итигэлов находится в глубоком «тукдаме». Поэтому наука пытается объяснить, почему мозг человека, который не дышит с 1927 года, всё ещё активен. По всем параметрам не может быть: нейроны умирают без кислорода. И даже сохранность тела Даши-Доржо наука объяснить не может. А вот Пандито Хамбо-лама XXIV Дамба Аюшеев уверен: Итигэлов достиг нирваны! Его нетленность — тому доказательство. Паломники приезжают в дацан к Итигэлову, а тот исцеляет их. Иногда даже исполняет желания.