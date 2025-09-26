Петербуржец уже несколько суток держит в машине овчарку с еле открытым окном
Mash на Мойке: В Петербурге хозяин запер овчарку в машине по непонятным причинам
В Санкт-Петербурге уже несколько дней в припаркованной LADA 110 сидит овчарка. По словам очевидцев, хозяин приходит к животному редко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
В Санкт-Петербурге овчарка уже несколько дней сидит в LADA 110. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Закрыли собачку в автомобиле на Комендантском проспекте. Соседи утверждают, что владелец агрессивно реагирует на попытки проявить сочувствие к животному: оскорбляет неравнодушных и угрожает натравить пса. Если видит, что его машину снимают на видео, ругается.
Сама собака выглядит спокойной и, вероятно, является молодым кобелем. Люди уже пытались вызвать полицию и поговорить с владельцем, но безуспешно.
