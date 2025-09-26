Европа не способна самостоятельно отказаться от поддержки Украины без указаний США, поскольку не обладает необходимой субъектностью, полагает политолог Александр Асафов. По его словам, даже при болезненных последствиях для экономики ЕС будет вынужден соблюдать консенсусное решение, инициированное Вашингтоном.

Эксперт подчеркнул, что Брюссель принимает американскую позицию по ключевым вопросам: от экономических санкций до военной помощи Киеву. При этом отдельные голоса несогласных стран не влияют на общий курс. Он также не исключил, что в сложившейся ситуации ЕС может пытаться глубже втянуть США в конфликт, чтобы разделить ответственность.

«Ограничение, сокращение поддержки возможно, но только в случае принятия соответствующего общего решения. Пока этого нет. И подготовка к вероятному конфликту с Россией тоже остаётся на повестке», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Примечательно, что в настоящее время Украина сталкивается с рекордным дефицитом бюджета и продолжает рассчитывать на помощь Запада. При этом Киев может частично лишиться поддержки европейских союзников на фоне сокращения финансовой помощи со стороны США.