Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 14:33

На Генассамблее ООН увидели плохой знак в приходе американского «‎генерала-буревестника»

Профессор Сакс счёл плохим знаком присутствие Келлога в зале Генассамблеи ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Присутствие спецпосланника президента США по Украине генерала Кита Келлога в зале Генеральной Ассамблеи ООН является плохим знаком и безответственным шагом. Такое мнение в беседе с журналистами высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«В зале Генеральной Ассамблеи был, например, генерал Келлог. Если американский генерал находится в зале Генеральной Ассамблеи ООН и общается с различными делегациями, на мой взгляд, это плохой знак», — заявил ТACC Сакс на полях 80-й сессии Генассамблеи.

Эксперт добавил, что со стороны администрации США безответственно выставлять военного в таком формате. По словам профессора, Кит Келлог известен как сторонник жёсткой линии и лоббист интересов военно-промышленного комплекса.

«Сначала перемирие»: Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине
«Сначала перемирие»: Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине

Ранее Life.ru сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Стороны обсудили положение на фронте и будущие соглашения по поставкам вооружений. Украина, как отмечается, стремится ускорить процесс их заключения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Кит Келлог
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar