На Генассамблее ООН увидели плохой знак в приходе американского «‎генерала-буревестника»

Присутствие спецпосланника президента США по Украине генерала Кита Келлога в зале Генеральной Ассамблеи ООН является плохим знаком и безответственным шагом. Такое мнение в беседе с журналистами высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«В зале Генеральной Ассамблеи был, например, генерал Келлог. Если американский генерал находится в зале Генеральной Ассамблеи ООН и общается с различными делегациями, на мой взгляд, это плохой знак», — заявил ТACC Сакс на полях 80-й сессии Генассамблеи.

Эксперт добавил, что со стороны администрации США безответственно выставлять военного в таком формате. По словам профессора, Кит Келлог известен как сторонник жёсткой линии и лоббист интересов военно-промышленного комплекса.

Ранее Life.ru сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Стороны обсудили положение на фронте и будущие соглашения по поставкам вооружений. Украина, как отмечается, стремится ускорить процесс их заключения.