Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:17

Украинские блогеры стримили из Фукусимы, а теперь им грозит 10 лет тюрьмы в Японии

Malaymail: В Японии задержали украинских блогеров за стрим из запретной Фукусимы

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Украинские блогеры Креосана и Вадим Вадимыч были задержаны японской полицией на территории префектуры Фукусима. Они проникли в заборшенный дом и сделали оттуда стрим, хотя зона считается запретной из-за радиации. Об этом сообщает издание Malaymail.

Полиция смогла вычислить нарушителей прямо во время стрима. Блогеры смеялись и шутили над случившимся. Известно, что помимо Креосана и Вадим Вадимыча были ещё трое блогеров с Украины. Всех задержали. Им может грозить от трёх до десяти лет за проникновение в чужое жилище. Названые блогеры не первый раз попадаются на подобных действиях. Они уже делали стримы из Чернобыля, зарабатывая себе новых подписчиков.

В Москве выстроилась огромная очередь в посольство Японии
В Москве выстроилась огромная очередь в посольство Японии

Напомним, 11 марта 2011 года японская Фукусима сильно пострадала из-за землетрясения и вызванного им цунами. В результате стихии погибло по меньшей мере 16 тысяч человек, а подземные толчки привели к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", который повторился через несколько дней. Население покинуло город, а станцию законсервировали.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar