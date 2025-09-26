Украинские блогеры стримили из Фукусимы, а теперь им грозит 10 лет тюрьмы в Японии

Украинские блогеры Креосана и Вадим Вадимыч были задержаны японской полицией на территории префектуры Фукусима. Они проникли в заборшенный дом и сделали оттуда стрим, хотя зона считается запретной из-за радиации. Об этом сообщает издание Malaymail.

Полиция смогла вычислить нарушителей прямо во время стрима. Блогеры смеялись и шутили над случившимся. Известно, что помимо Креосана и Вадим Вадимыча были ещё трое блогеров с Украины. Всех задержали. Им может грозить от трёх до десяти лет за проникновение в чужое жилище. Названые блогеры не первый раз попадаются на подобных действиях. Они уже делали стримы из Чернобыля, зарабатывая себе новых подписчиков.

Напомним, 11 марта 2011 года японская Фукусима сильно пострадала из-за землетрясения и вызванного им цунами. В результате стихии погибло по меньшей мере 16 тысяч человек, а подземные толчки привели к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", который повторился через несколько дней. Население покинуло город, а станцию законсервировали.