«Это последнее дело»: Олег Басилашвили дал всего один совет создателям ремейков

В наше время снимать ремейки стало модно, поскольку режиссёры боятся браться за картины про сегодняшний день. Такое мнение высказал известный актёр, народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с Kp.ru.

«Ведь легче всего взять старую картину и сделать пародию на неё или пересказать события в ней под другим углом», — сказал актёр.

Такое кино не требует больших навыков, уникального видения и внушительной актёрской игры, ведь сценарий уже написан, а актёры просто повторяют реплики из оригинала, добавил Басилашвили.

Он дал авторам ремейков совет: сесть за стол, настроиться на работу и написать оригинальный сценарий с нуля, чтобы пробить зрителей насквозь своим талантом. Такая картина, по словам мэтра, может быть снята и о прошлом, и о настоящем, и даже о будущем, но насмехаться над кем-то и подражать — неверный путь.

«И, дай Бог, мы все порадуемся их успеху. А ремейки — это последнее дело», — заключил артист.

Кстати, сегодня Олегу Басилашвили исполнился 91 год. Ранее мэтр заявил, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Он добавил, что посвящает время семье, а всё, что происходит в публичном поле, больше не представляет для него никакого интереса.