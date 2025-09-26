Интервидение
26 сентября

«Хорошее настроение не рекомендуется»: Блогер еле уговорил паспортный стол принять фото с улыбкой

Россиянин рассказал, что у него не хотели принимать фото с улыбкой для паспорта

Блогер Кирилл Колесников стал популярным в соцсетях после публикации видео о том, как получил паспорт с улыбающейся фотографией. Ролик появился на его личной странице.

Россиянин сфотографировался на паспорт с улыбкой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vkoobey

Парень рассказал, что заранее подготовил три варианта снимков для документа. Первый вариант с широкой улыбкой сотрудники паспортного стола отвергли, сославшись на запрет фотографироваться с открытыми зубами.

«Хорошее настроение на паспорт не рекомендуется», — сказала ему одна из работниц паспортного стола.

Однако второй кадр с менее выраженной улыбкой был принят. Через неделю Колесников успешно получил готовый паспорт. В завершающей части ролика он продемонстрировал документ кассиру в магазине, которая одобрительно оценила фотографию.

Есть ещё один вид фотографий, которые не стоит предоставлять в паспортный стол, чтобы не нарваться на отказ в оформлении документа. Речь идёт об изображениях, сгенерированных нейросетями — попытка сделать себе идеальное фото в документ с помощью ИИ не принесёт пользы, предупредили в МВД.

