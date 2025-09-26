«Хорошее настроение не рекомендуется»: Блогер еле уговорил паспортный стол принять фото с улыбкой
Россиянин рассказал, что у него не хотели принимать фото с улыбкой для паспорта
Блогер Кирилл Колесников стал популярным в соцсетях после публикации видео о том, как получил паспорт с улыбающейся фотографией. Ролик появился на его личной странице.
Россиянин сфотографировался на паспорт с улыбкой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vkoobey
Парень рассказал, что заранее подготовил три варианта снимков для документа. Первый вариант с широкой улыбкой сотрудники паспортного стола отвергли, сославшись на запрет фотографироваться с открытыми зубами.
«Хорошее настроение на паспорт не рекомендуется», — сказала ему одна из работниц паспортного стола.
Однако второй кадр с менее выраженной улыбкой был принят. Через неделю Колесников успешно получил готовый паспорт. В завершающей части ролика он продемонстрировал документ кассиру в магазине, которая одобрительно оценила фотографию.
Есть ещё один вид фотографий, которые не стоит предоставлять в паспортный стол, чтобы не нарваться на отказ в оформлении документа. Речь идёт об изображениях, сгенерированных нейросетями — попытка сделать себе идеальное фото в документ с помощью ИИ не принесёт пользы, предупредили в МВД.
