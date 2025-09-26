Минздрав утвердит порядок применения клинических рекомендаций

Минздрав России разработает единый порядок применения клинических рекомендаций для врачей по всей стране. Соответствующее постановление Правительства, наделяющее ведомство этим полномочием, вступило в силу 26 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Правительство РФ скорректировало регламент работы Министерства здравоохранения, поручив ему утвердить процедуру использования клинических рекомендаций. Документ добавляет один новый пункт в перечень полномочий ведомства, утверждённый ещё в 2012 году.

Теперь в зону ответственности Минздрава, наряду с законотворческой деятельностью, контролем за коечным фондом и номенклатурой медицинских организаций, входит и установление порядка применения клинических рекомендаций.

Клинические рекомендации являются сводом правил и норм, основанных на научных исследованиях и многолетнем опыте, которых врачи должны придерживаться при лечении пациентов. Эти документы содержат унифицированные алгоритмы диагностики и терапии различных заболеваний.

Ранее в Госдуме заявили, что в России необходимо ввести мораторий на сокращение медиков и их зарплат. По словам депутата, в ряде медучреждений сложилась недопустимая ситуация, когда бюджетная экономия достигается за счёт ущемления прав сотрудников. Это, в свою очередь, негативно сказывается на доступности медицинских услуг для граждан.