Центральная избирательная комиссия Молдавии исключила партию «Сердце Молдовы» под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах из участия в парламентских выборах 28 сентября. Решение было принято большинством голосов на основании обвинений в нарушениях при финансировании.

«Исключить позицию № 6 (партия «Сердце Молдовы». — Прим. Life.ru) из приложения к постановлению центральной избирательной комиссии № 3651 «О списке политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года», — заявил заместитель председателя ЦИК Павел Постика.

Комиссия также исключила представителей партии из Патриотического избирательного блока, считающегося главным конкурентом правящей партии. Решение основано на поправках к закону о партиях, инициированных правящей Партией действия и солидарности. Ранее с выборов уже были исключены другие оппозиционные объединения, а критики власти сообщали о давлении со стороны правоохранительных органов.

Ранее Молдавию охарактеризовали как «жертву экспансионистских планов Запада», а эксперты заявили о готовности Евросоюза вмешаться в избирательный процесс, утверждая, что власти во главе с Майей Санду создают условия для искажения результатов.