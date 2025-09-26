Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поговорить с Владимиром Зеленским. По мнению белорусского лидера, «руководителям трёх славянских государств, надо сесть и договориться». Зеленскому он также напомнил, что тот теряет Украину, не соглашаясь на условия Кремля.

«Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», — сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.