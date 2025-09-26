Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:40

Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Зеленским

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поговорить с Владимиром Зеленским. По мнению белорусского лидера, «руководителям трёх славянских государств, надо сесть и договориться». Зеленскому он также напомнил, что тот теряет Украину, не соглашаясь на условия Кремля.

«Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», — сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генштаба ВС РФ
Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генштаба ВС РФ

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому успокоиться и перестать угрожать нанесением ударов по Кремлю. По его словам, скоро глава киевского режима может лишиться всей Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar