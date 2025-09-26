Бойцу РФ помогли вернуться к дочке и жене, лишившейся пальцев на руках

Российскому военнослужащему помогли вернуться к 10-летней дочке и супруге, которая лишилась пальцев на обеих руках и не могла одна справляться с хозяйством. Мужчина нёс службу в зоне СВО, но изначально ему отказали в увольнении. Тогда к делу подключилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Мужчина сообщил, что во время прохождения службы с его супругой произошло несчастье: женщине ампутировали пальцы на обеих кистях рук. Бессрочная инвалидность первой группы и необходимость постоянного ухода превратили её жизнь в серьёзное испытание. Ситуация осложняется тем, что на иждивении военнослужащего находится 10-летняя дочь», — написала омбудсмен.

Других родственников у солдата не было и ухаживать за женой и дочкой никто, кроме него, не смог. Сейчас мужчина остался единственным кормильцем в семье. Военное командование приняло решение отправить военного в отпуск с последующим увольнением.