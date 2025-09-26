Затерпит или нет? Дерзкие слова Каллас об Украине могут привести Трампа в ярость

Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что Европа не обязана поддерживать Киев в одиночку — без помощи США, могут вызвать гнев американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Новое смелое от Каллас. Глава евродипломатии решила прогнуть Трампа насчёт помощи Украине, так как в ЕС постепенно понимают, что тащить Киев в одиночку не получится. Ну что, после такого заявления Трамп просто обязан пройтись катком по своим европейским друзьям. Не будет же он терпеть указания. Или будет?» — такой вопрос поставил журналист в своём посте.

Напомним, сегодня Кая Каллас заявила, что Евросоюз не обязан брать на себя всю помощь Киеву в противостоянии с Россией, как хотелось бы хозяину Белого дома. Дипломат подчеркнула, что обязанность попросту не может лежать на европейцах, ведь это Трамп обещал добиться мира на Украине.