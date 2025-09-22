Интервидение
«Испытывает нашу решимость»: Каллас выступила с новым дерзким заявлением в адрес России

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обвинила Россию в преднамеренных провокациях после серии инцидентов с якобы нарушением воздушного пространства европейских стран. Она изложила эту позицию в своём официальном сообщении в социальной сети X.

«Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем», — написала она.

В Британии заявили о готовности НАТО к «прямой конфронтации» с Россией
Напомним, что 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотников. Россию поголовно обвинили в случившемся, не представив убедительных доказательств. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Позже уже Эстония обвинила Россию в якобы вторжении в воздушное пространство истребителей МиГ-31. Российское Минобороны опровергло и эти обвинения, уточнив, что три истребителя совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область.

Юлия Сафиулина
