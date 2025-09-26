Интервидение
26 сентября, 18:31

Гладков: В Белгородской области погиб мирный житель от взрыва боеприпаса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogorov

В Белгородской области произошёл очередной трагический инцидент с гибелью мирного жителя в результате взрыва боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На окраине села Репяховка Краснояружского района в результате детонации боеприпаса погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Представители администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. На месте работают оперативные службы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Гладков назвал крайне сложной оперативную обстановку в Белгородской области

Ранее Гладков сообщал о гибели мужчины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса беспилотником взрывного устройства на частный дом. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что дом был полностью уничтожен пожаром, возникшим после целенаправленного удара

