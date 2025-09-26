Популярный гриб свинушка признан смертельно опасным для человека

Свинушка, долгое время считавшаяся условно-съедобной, признана смертельно опасным грибом для человека. К такому выводу пришли специалисты по изучению заболеваний, вызванных грибами.

Исследователи выявили, что свинушка содержит опасный антиген, вызывающий разрушение крови при повторном употреблении. При первой пробе организм вырабатывает антитела, а при второй — развивается иммунная реакция, разрушающая кровяные клетки. Симптомами отравления являются одышка, слабость и боли в животе.

Эксперты подчёркивают, что опасный антиген не разрушается при термической обработке или вымачивании. Особенно рискуют люди с аутоиммунными заболеваниями и патологиями крови. Гриб официально исключён из списка съедобных, несмотря на его популярность среди любителей засола.

Ранее миколог Михаил Вишневский в интервью Life.ru отметил, что нынешняя осень стала особенно урожайным сезоном для грибников, отличаясь как разнообразием, так и количеством грибов. По его словам, их можно найти не только в глухих лесах, но и в московских парках, включая «Лосиный остров» и Битцевский лесопарк. Специалист также дал рекомендации по сбору грибов, позволяющие избежать отравлений.