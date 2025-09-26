Захарова заявила об отсутствии прогресса в расследовании Северных потоков

Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» спустя три года не продвинулось вперёд. Такое заявление в связи с годовщиной инцидента сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По прошествии трёх лет констатируем отсутствие прогресса в расследовании акта терроризма на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», нанесшего серьёзный ущерб интересам целого ряда государств и создавшего прямые риски для экологии и судоходства в балтийском регионе», — сказала Захарова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что этот акт международного терроризма нанёс ущерб интересам многих стран. По её словам, произошедшее создало прямые угрозы для экологической безопасности и судоходства в акватории Балтийского моря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова «сию минуту» начать прокачку газа в Европу по неповрежденной линии «Северного потока». Напомним, что после взрывов 2022 года три из четырёх ниток трубопровода оказались неработоспособными. При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не может присоединиться к расследованию произошедшего, хотя и заинтересована в этом.