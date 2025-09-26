Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 сентября, 18:04

Захарова заявила об отсутствии прогресса в расследовании Северных потоков

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» спустя три года не продвинулось вперёд. Такое заявление в связи с годовщиной инцидента сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По прошествии трёх лет констатируем отсутствие прогресса в расследовании акта терроризма на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», нанесшего серьёзный ущерб интересам целого ряда государств и создавшего прямые риски для экологии и судоходства в балтийском регионе», — сказала Захарова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что этот акт международного терроризма нанёс ущерб интересам многих стран. По её словам, произошедшее создало прямые угрозы для экологической безопасности и судоходства в акватории Балтийского моря.

В Кремле исключили закладку бомб под «Северные потоки» без ведома Байдена
В Кремле исключили закладку бомб под «Северные потоки» без ведома Байдена

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова «сию минуту» начать прокачку газа в Европу по неповрежденной линии «Северного потока». Напомним, что после взрывов 2022 года три из четырёх ниток трубопровода оказались неработоспособными. При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не может присоединиться к расследованию произошедшего, хотя и заинтересована в этом.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
