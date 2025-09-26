Подрыв газопроводов «Северный поток» не мог быть осуществлён без ведома администрации президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Кто, скажем так, потворствовал этому, — очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны», — заявил Песков, подчеркнув, что Вашингтон был осведомлён о готовящейся диверсии против критической энергетической инфраструктуры.