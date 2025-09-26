В Кремле исключили закладку бомб под «Северные потоки» без ведома Байдена
Обложка © Life.ru
Подрыв газопроводов «Северный поток» не мог быть осуществлён без ведома администрации президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Кто, скажем так, потворствовал этому, — очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны», — заявил Песков, подчеркнув, что Вашингтон был осведомлён о готовящейся диверсии против критической энергетической инфраструктуры.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года, и расследование всё ещё продолжается. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что бомбы были заложены водолазами США под прикрытием учений Baltops. В то же время немецкие следователи утверждают, что диверсия была совершена группой из семи человек, в основном украинцев, один из которых — бывший капитан ВСУ, также служивший в СБУ, — задержан в Италии по запросу Германии по подозрению в организации теракта. При этом Россия раскритиковала версию о самостоятельной операции украинских диверсантов.
