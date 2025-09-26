Лавров встретился с главой МИД Таиланда Пхуангкеткэу на полях ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Официальное сообщение о переговорах опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы рассмотрены перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также вопросы координации усилий на международных площадках», — сказано в публикации.

Также дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Ранее Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили пути реформирования всемирной организации в рамках инициативы «ООН-80». Глава российской дипломатии подчеркнул, что любые изменения должны учитывать институциональный фундамент ООН и строго контролироваться состоящими в организации странами.