Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 18:48

Суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**

Александра Казанцева**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki

Александра Казанцева**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Тайский суд уже завтра предрешит участь российского треш-блогера Дзугкоева за секс-шоу
Тайский суд уже завтра предрешит участь российского треш-блогера Дзугкоева за секс-шоу

Напомним, Александру Казанцеву** внесли в список иностранных агентов в феврале 2023 года и с тех пор неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки. В 2022 она выступила с осуждением спецоперации и переехала в Прибалтику. В марте 2025 года МВД РФ объявило активистку в розыск.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

**Включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar