Суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**
Александра Казанцева**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki
Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Напомним, Александру Казанцеву** внесли в список иностранных агентов в феврале 2023 года и с тех пор неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки. В 2022 она выступила с осуждением спецоперации и переехала в Прибалтику. В марте 2025 года МВД РФ объявило активистку в розыск.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
**Включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ.