Тайский суд уже завтра предрешит участь российского треш-блогера Дзугкоева за секс-шоу

Российский блогер Георгий Дзугкоев, задержанный в Таиланде за производство непристойного контента, предстанет перед судом Пхукета уже завтра, 27 сентября. Об этом сообщает таиландское издание Matichon со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция Пхукета предъявила россиянину официальные обвинения в создании и распространении непристойных материалов в социальных сетях. По данным Королевской полиции Таиланда, после судебного заседания Дзугкоева, вероятно, поместят в иммиграционный центр с последующей депортацией.

Блогер был задержан в бангкокском аэропорту при попытке вылететь во Вьетнам после публикации в соцсетях видео секса в кузове пикапа, снятых в общественных местах. Его виза уже аннулирована, а сам он внесён в чёрный список страны. По этому же делу проходит 42-летняя гражданка Таиланда, участвовавшая в съёмках.