Life.ru узнал, какое наказание ждёт российского блогера за секс-шоу в пикапе на Пхукете

Треш-блогеру Георгию Дзугкоеву, который снял секс-шоу в кузове пикапа на тайском острове Пхукет, грозят крупные штрафы и тюремное заключение. Об этом Life.ru сообщил адвокат Игорь Ким, являющийся членом экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве.

«По законам Таиланда за публичное совершение полового акта можно получить штраф, но есть прецеденты, когда заканчивалось такое деяние тюремным заключением на несколько месяцев. Точное наказание будет зависеть от обстоятельств собранной базы полицейских и решения суда. Также могут привлечь данного блогера за распространение порнографических материалов, если он успел это выложить», — объяснил адвокат.

Если же экспертиза подтвердит, что отснятое видео содержит порнографические материалы, то Дзугкоеву грозит ещё более суровое наказание. Производство и распространение порнографии в Таиланде карается крупными штрафами и тюремными сроками от трёх лет. Кроме того, Дзугкоеву могут предъявить обвинения в России за другие правонарушения, в частности за упоминания о запрещённых веществах и оскорбления старшего поколения.

«Если полиция найдёт доказательства этих преступлений, которые, допустим снятые в России, публиковались в Таиланде, то и третье наказание в Таиланде его ждёт. Оно может быть достаточно серьёзным», — заявил Ким.

По словам адвоката, самым мягким сценарием может стать депортация, вне зависимости от уголовного преследования. Блогер может быть выслан из Таиланда с запретом на въезд в страну. Точный перечень преступлений и меры наказания определит суд, основываясь на доказательствах, собранных полицией.