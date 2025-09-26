Пять мячей на двоих: «Динамо» увезло из Самары победу над «Крыльями Советов»

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче десятого тура Российской Премьер-лиги. Игра в Самаре завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

Голы в составе победителей забили Даниил Фомин на 9-й минуте, Бителло на 24-й и Иван Сергеев на 34-й минуте. У хозяев поля во втором тайме отличились Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.

Эта победа стала для «Динамо» третьей подряд в гостевых матчах во всех турнирах, что позволило команде впервые в текущем сезоне оформить такую серию. «Крылья Советов», в свою очередь, одержали лишь одну победу в семи последних турах чемпионата. Клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 12 очками. У «Динамо» — 6-е место и 15 очков.

