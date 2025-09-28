Жадная нижегородская мошенница кинула десятки семей, собрав миллионы на фиктивных турах

Турагент из Нижнего Новгорода обманула более десяти семей из разных городов на сумму в несколько миллионов рублей, продавая несуществующие путёвки. О мошеннических схемах Татьяны Вайс SHOT узнал от пострадавших клиентов.

По данным телеграм-канала, женщина годами вела успешный бизнес, но в сентябре внезапно перестала выходить на связь вместе с супругом. Выяснилось, что она продавала поддельные туристические путёвки, используя документы ликвидированной компании.

Одна из семей обнаружила обман только в аэропорту, когда выяснилось, что купленные за 2,5 миллиона рублей билеты в Дубай оказались фальшивыми. Впоследствии выяснилось, что в 2021 году у Вайс накопились долги на 3,5 миллиона рублей, открыла новую компанию, а сделки продолжила оформлять на прежнюю организацию, на которой числились задолженности.

Несколько пострадавших семей уже обратились с заявлениями в полицию. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около 4,5 миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как другая мошенница-турагент обманула обратившихся за её услугами балерин из Ростова-на-Дону. Однако девушки оказались не так просты, вывели аферистку на чистую воду и подключили к делу полицию. Оказалось, что обманщица уже кинула множество клиентов на несколько миллионов рублей.