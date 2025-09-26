Россия считает любые попытки привлечь её к мнимой ответственности через квазиюридические структуры под эгидой Совета Европы заранее провальными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разработку проекта конвенции о «международной претензионной комиссии для Украины».

«Любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к «ответственности» через наспех сколачиваемые под «зонтиком» СЕ квазиюридические механизмы обречены на прровал. Их решения для нас ничтожны», — подчеркнула дипломат.

По её словам, действия государств или международных организаций в поддержку таких структур будут расценены Москвой как враждебный демарш и повлекут адекватный ответ. Как отметила Захарова, создание данной комиссии ведёт к эскалации антироссийской юридической агрессии, которую проводит западное большинство на площадке в Страсбурге.

Ранее Захарова заявила о реальной угрозе начала третьей мировой войны в случае подтверждения данных о планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом. Захарова обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.