Группа Тату стала амбассадором бренда Гоши Рубчинского
Юлия Волкова и Лена Катина стали амбассадорами Гоши Рубчинского. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gosharubchinskiy
Звёзды группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина стали амбассадорами бренда дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.
На опубликованном фото Юлия Волкова одета в чёрный свитер с фирменной надписью, а Лена Катина — в светлый.
Ранее Life.ru рассказывал, что группа «Тату» может заработать порядка 30 миллионов рублей с продажи билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Выступление запланировано на 25 октября.
