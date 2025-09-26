Интервидение
Группа Тату стала амбассадором бренда Гоши Рубчинского

Юлия Волкова и Лена Катина стали амбассадорами Гоши Рубчинского. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gosharubchinskiy

Звёзды группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина стали амбассадорами бренда дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

На опубликованном фото Юлия Волкова одета в чёрный свитер с фирменной надписью, а Лена Катина — в светлый.

Ранее Life.ru рассказывал, что группа «Тату» может заработать порядка 30 миллионов рублей с продажи билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Выступление запланировано на 25 октября.

