Группа Тату стала амбассадором бренда Гоши Рубчинского

Звёзды группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина стали амбассадорами бренда дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

На опубликованном фото Юлия Волкова одета в чёрный свитер с фирменной надписью, а Лена Катина — в светлый.