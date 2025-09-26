Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 19:17

В ООН поддержали инициативу Путина о продлении договоров о разоружении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

В ООН одобрили инициативу президента России Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению», отметил Стефан Дюжаррик, комментируя возможные переговоры между российскими и американскими представителями по этой теме.

На Генассамблее ООН увидели плохой знак в приходе американского «‎генерала-буревестника»
На Генассамблее ООН увидели плохой знак в приходе американского «‎генерала-буревестника»

Ранее Китай призвал Россию и США соблюдать договорённости о сокращении ядерных вооружений и продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ожидает от двух крупнейших ядерных держав выполнения обязательств по разоружению. В Пекине положительно оценивают подход Москвы к этому вопросу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ООН
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar