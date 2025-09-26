В ООН одобрили инициативу президента России Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению», — отметил Стефан Дюжаррик, комментируя возможные переговоры между российскими и американскими представителями по этой теме.

Ранее Китай призвал Россию и США соблюдать договорённости о сокращении ядерных вооружений и продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ожидает от двух крупнейших ядерных держав выполнения обязательств по разоружению. В Пекине положительно оценивают подход Москвы к этому вопросу.