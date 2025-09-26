Трамп допустил снятие ограничений на удары по территории России

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. При этом конкретных обязательств он не давал, уточнило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве.

Украинская сторона просила дополнительные ракеты ATACMS и крылатые Tomahawk с дальностью до 2,5 тысячи километров для ударов вглубь РФ. По информации источников WSJ, Трамп не возражал против такой возможности, но окончательного решения не принял.

В ближайшие дни украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения поставок оружия с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk от имени НАТО. Этот пункт был единственным в запросе Киева, который президент США отклонил. Все остальные позиции в списке вооружений получили его поддержку.