Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа атаковать дом Путина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Бывший комик Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал ему наносить удары по личной резиденции главы РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью журналисту портала Axios.
«Нет, это неправда», — ответил Зеленский на его утверждение.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности возвращения Украиной территорий, существовавших на момент обретения независимости, при условии поддержки Евросоюза. Американский лидер призвал Киев к терпению и поиску финансирования у европейских партнёров и НАТО. Однако, по оценкам западных аналитиков, эти высказывания не следует трактовать буквально — они могут расцениваться как негативный сигнал для Владимира Зеленского.
