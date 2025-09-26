Интервидение
26 сентября, 12:29

Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа атаковать дом Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший комик Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал ему наносить удары по личной резиденции главы РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью журналисту портала Axios.

«Нет, это неправда», — ответил Зеленский на его утверждение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности возвращения Украиной территорий, существовавших на момент обретения независимости, при условии поддержки Евросоюза. Американский лидер призвал Киев к терпению и поиску финансирования у европейских партнёров и НАТО. Однако, по оценкам западных аналитиков, эти высказывания не следует трактовать буквально — они могут расцениваться как негативный сигнал для Владимира Зеленского.

