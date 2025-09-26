Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа атаковать дом Путина

Бывший комик Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал ему наносить удары по личной резиденции главы РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью журналисту портала Axios.

«Нет, это неправда», — ответил Зеленский на его утверждение.