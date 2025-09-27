Российские туристы не намерены возвращаться в четыре страны из-за негативного отношения к путешественникам из России. Рейтинг самых недружелюбных направлениях для отдыха составили на основе заявлений опытных путешественников.

На первом месте находится Барселона, сообщает «Баймакский вестник». Местные жители не рады шумным туристам, предпочитая тишину. Похожая ситуация наблюдается в Таиланде. На Пхукете местные устали от большого числа путешественников, а массовая покупка недвижимости россиянами вызывает беспокойство среди коренных жителей.

Третьей в списке оказалась турецкая Анталья. Здесь работники системы «всё включено» регулярно сталкиваются с высокими требованиями российских туристов и частыми жалобами. Улучшить ситуацию можно вежливостью и несколькими фразами на турецком языке.

Париж также настороженно относится к туристам из России. Местные ассоциируют россиян с негативными стереотипами, связанными с вызывающим поведением и чрезмерной демонстративностью.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы активно планируют поездки в Китай после введения тестового безвизового режима. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии из Хуньчуня, где россияне выделяются на фоне других приезжих. Многие приезжают в КНР для покупок, так как новый режим позволяет ввозить в Россию до 25 килограммов товаров без пошлины.