Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:30

Китайский Хуньчунь заполонили российские туристы после введения безвиза

Российские туристы массово отправляются в путешествия по Китаю после введения тестового безвизового режима. Местные жители публикуют в соцсети кадры из Хуньчуня, где русских стало так много, что они выделяются на фоне других приезжих.

Русские туристы в Китае. Видео © Х/TripInChina

Россияне зачастую приезжают в Китай ради покупок, новый режим позволяет беспошлинно ввозить в Россию до 25 килограммов товаров. По словам местных, российские туристы интересуются китайской культурой, национальными блюдами и экзотической продукцией.

Россиянину отказали во въезде в Китай из-за одной детали в загранпаспорте
Россиянину отказали во въезде в Китай из-за одной детали в загранпаспорте

Напомним, что с 15 сентября Китай ввёл безвизовый режим для граждан России, чтобы способствовать взаимным поездкам. Он будет действовать в тестовом режиме до сентября следующего года. Большинство россиян (64%) поддержали введение безвизового режима для россиян в Китае, выразив желание посетить страну.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar