Китайский Хуньчунь заполонили российские туристы после введения безвиза
Российские туристы массово отправляются в путешествия по Китаю после введения тестового безвизового режима. Местные жители публикуют в соцсети кадры из Хуньчуня, где русских стало так много, что они выделяются на фоне других приезжих.
Русские туристы в Китае. Видео © Х/TripInChina
Россияне зачастую приезжают в Китай ради покупок, новый режим позволяет беспошлинно ввозить в Россию до 25 килограммов товаров. По словам местных, российские туристы интересуются китайской культурой, национальными блюдами и экзотической продукцией.
Напомним, что с 15 сентября Китай ввёл безвизовый режим для граждан России, чтобы способствовать взаимным поездкам. Он будет действовать в тестовом режиме до сентября следующего года. Большинство россиян (64%) поддержали введение безвизового режима для россиян в Китае, выразив желание посетить страну.
