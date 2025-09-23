Россиянину отказали во въезде в Китай из-за одной детали в загранпаспорте
Российского туриста, направлявшегося в Китай на отдых, не пустили через границу из-за незначительной ошибки в загранпаспорте. Инцидент, о котором путешественник сообщил в соцсетях, привлёк внимание издания TourDom.
Выяснилось, что причиной отказа во въезде в Китай стали турецкие штампы в паспорте россиянина. Китайские власти, как правило, не разрешают въезд иностранцам, если их пребывание в Турции превысило 28 дней. В данном случае путешественник совершил лишь три краткосрочные поездки в Турцию, но всё равно получил отказ.
Предполагается, что это могло быть связано с плохой читаемостью турецких штампов, что могло вызвать у китайских пограничников вопросы о реальных сроках его пребывания в Турции.
Напомним, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России, чтобы способствовать взаимным поездкам. Он будет действовать в тестовом режиме до сентября следующего года. Также стоит отметить, что безвизовый режим касается и граждан Китая. После отмены виз для россиян, при условии нормального прохождения паспортного контроля, ожидается увеличение туристического потока на 30-40% в материковую часть Китая.