Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 20:12

СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции, предлагавший продлить на полгода действие резолюции 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как пишет ТАСС, за документ проголосовали только четыре страны-члена СБ ООН: Россия, Китай, Пакистан и Алжир.

Против предложения выступили девять государств, включая постоянных членов Совбеза: США, Великобританию и Францию. Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия резолюции требовалась поддержка девяти членов СБ ООН.

Нетаньяху освистали на ГА ООН и оставили толкать речь в почти пустом зале
Нетаньяху освистали на ГА ООН и оставили толкать речь в почти пустом зале

Ранее в Организации Объединённых Наций была принята инициатива президента России Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ООН
  • Россия
  • Китай
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar