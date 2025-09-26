СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

Совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции, предлагавший продлить на полгода действие резолюции 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как пишет ТАСС, за документ проголосовали только четыре страны-члена СБ ООН: Россия, Китай, Пакистан и Алжир.

Против предложения выступили девять государств, включая постоянных членов Совбеза: США, Великобританию и Францию. Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия резолюции требовалась поддержка девяти членов СБ ООН.

Ранее в Организации Объединённых Наций была принята инициатива президента России Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.