На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков за сутки магнитудой до 6,0

За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировано 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0, два из которых ощущались жителями региона. Об этом сообщила мониторинговая служба МЧС России по региону.

Зарегистрирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра, при этом на пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет. Учёные фиксируют активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.