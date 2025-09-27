Интервидение
27 сентября, 01:08

На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков за сутки магнитудой до 6,0

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировано 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0, два из которых ощущались жителями региона. Об этом сообщила мониторинговая служба МЧС России по региону.

Зарегистрирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра, при этом на пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет. Учёные фиксируют активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

На Камчатке возбуждено уголовное дело о коррупции в отношении пятерых чиновников
На Камчатке возбуждено уголовное дело о коррупции в отношении пятерых чиновников

Сутками ранее на Камчатке зафиксировали 23 афтершока за сутки. Два толчка ощущали жители. Жителям региона рекомендуется не приближаться к исполинам.

Артём Гапоненко
