Тридцать лет саботажа: В МИД РФ назвали настоящего виновника невступления в силу ДВЗЯИ

Россия отказалась поддержать антикорейские документы на конференции по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. В МИД пояснили, что не считают возможным присоединение к заявлениям против союзника – КНДР, и подчеркнули, что подобные выпады не имеют отношения к целям форума.

«Мы не можем принять обвинения в адрес Корейской Народно-Демократической Республики», – заявили в ведомстве.

Там напомнили, что Москва когда-то помогала Пхеньяну отражать агрессию Запада, а теперь Северная Корея внесла вклад в защиту российской территориальной целостности. В министерстве добавили, что реальной причиной невступления ДВЗЯИ в силу остаётся позиция США, которые на протяжении трёх десятилетий не ратифицировали договор.

«Американские администрации не предпринимают никаких усилий для продвижения документа», – подчеркнули в МИД РФ.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, обвинять КНДР в срыве процесса недопустимо, учитывая давление со стороны США и их союзников. При этом в МИД подчеркнули, что Россия остаётся приверженной договору и в 2023 году завершила строительство крупнейшего в мире сегмента системы мониторинга. Однако участие в конференции в нынешнем виде Москва посчитала бессмысленным.

Ранее Life.ru писал, что Китай призвал Москву и Вашингтон честно выполнять обязательства по сокращению ядерных вооружений и продлить ДСНВ. В Пекине отметили, что именно Россия и США, обладающие крупнейшими арсеналами, должны подать миру пример и оформить новый договор. При этом сама КНР на уступки идти не собирается – за последние годы она удвоила число боеголовок и намерена нарастить их до 1500 к 2035 году.