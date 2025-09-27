Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила президенту Финляндии Александру Стуббу разобраться с нарушениями международного права в европейском регионе, прежде чем давать оценки другим конфликтам. Поводом для такой реакции стало заявление финского лидера, сравнившего российские действия на Украине с израильскими в Палестине.

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат подвергла резкой критике позицию Стубба, указав на её противоречивость. Захарова напомнила, что Хельсинки совсем недавно приобрели у Израиля системы ПРО «Праща Давида» на 317 миллионов евро, а теперь финский президент позволяет себе критику в адрес партнёра.

Особое внимание представитель МИД уделила анализу корней украинского кризиса, назвав его закономерным следствием натовской политики превращения страны в «ультралиберальную демократию с русофобским движком». По мнению Захаровой, именно Запад, в том числе и присоединившаяся к альянсу Финляндия, грубо нарушил международное право.

«Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевского режима, который запрещает русский язык, русскоязычные СМИ, сносит и уничтожает всё, что связано с историей и идентичностью русских», — заключила она.

Ранее Захарова предупредила Европу о риске третьей мировой войны. Дипломат обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.