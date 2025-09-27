Захарова сочла ЕС «фашиствующим чудовищем» из-за нового запрета в отношении России

Европейский союз превращается в «фашиствующее чудовище», и от этого пострадают сами же европейцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала возможный запрет Брюсселя на туристические услуги в РФ, который может войти в 19-й пакет антироссийских санкций.

«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну», – написала дипломат в своём телеграм-канале.

Она добавила, что «монстр» Евросоюз создаётся ультралибералами, находящимися у власти, и демонстрирует очередной виток национализма и безумия. При этом все подобные меры наносят ущерб прежде всего гражданам европейских стран, а не российской экономике.

«Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», – подчеркнула спикер МИД РФ, добавив, что надежды на спасение Европы со стороны СССР уже нет.

Ранее Life.ru писал, что россияне активно используют ограниченное число стран, выдающих шенгенские визы, чтобы легально перемещаться по странам ЕС. Однако эксперты уверены, что такие «лазейки» скоро закроются – Италия первой ужесточит правила, а за ней последуют Венгрия, Франция, Испания и Греция.