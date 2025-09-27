Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 03:35

Пенсионер в Москве потерял 84,5 млн рублей из-за телефонных мошенников

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Полицией в Москве возбуждено уголовное дело после того, как 78-летний пенсионер в течение полугода переводил деньги мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ и Центробанка. По данным РИА «Новости», общая сумма ущерба превысила 84,5 миллиона рублей.

Как установили следователи, злоумышленники через Telegram убедили пенсионера все сбережения передавать курьерам для «сохранности». Доверчивый мужчина регулярно выполнял требования аферистов.

«Своих не бросаю»: Киркоров «отбил» у мошенников квартиру домработницы Пугачёвой
«Своих не бросаю»: Киркоров «отбил» у мошенников квартиру домработницы Пугачёвой

Ранее россиянам рассказали, что мошенники целенаправленно совершают короткие звонки и сбрасывают их. Это вызывает у жертвы любопытство или тревогу и заставляет перезвонить на платный номер.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar