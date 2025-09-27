Пенсионер в Москве потерял 84,5 млн рублей из-за телефонных мошенников

Полицией в Москве возбуждено уголовное дело после того, как 78-летний пенсионер в течение полугода переводил деньги мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ и Центробанка. По данным РИА «Новости», общая сумма ущерба превысила 84,5 миллиона рублей.

Как установили следователи, злоумышленники через Telegram убедили пенсионера все сбережения передавать курьерам для «сохранности». Доверчивый мужчина регулярно выполнял требования аферистов.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники целенаправленно совершают короткие звонки и сбрасывают их. Это вызывает у жертвы любопытство или тревогу и заставляет перезвонить на платный номер.