Хаменеи: Вести переговоры с США невозможно из-за их недоговороспособности

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о полной невозможности вести переговоры с США, обвинив Белый дом в постоянных нарушениях соглашений и угрозах военного вмешательства.

По словам Хаменеи, участие Тегерана в диалоге с американской стороной исключено, так как Соединённые Штаты не выполняют взятые на себя обязательства и ведут себя недостоверно.

«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжёт и постоянно угрожает военным вмешательством. С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», – подчеркнул лидер Ирана в соцсети X.

Он добавил, что Иран не может и не будет доверять переговорам с Вашингтоном, пока тот продолжает демонстрировать агрессивную риторику и игнорирует ранее достигнутые договорённости.

