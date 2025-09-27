США отозвали визу главы Колумбии за призывы к американским военным не подчиняться

США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро. Причина — его призывы к американским солдатам не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Об этом сообщил Государственный департамент США в социальной сети Х.

«Густаво Петро вышел на улицы Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию», — отметили в департаменте.

В связи с этими «безрассудными и подстрекательскими действиями» США отозвали визу президента.

Стоит отметить, что 24 сентября делегация США покинула зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Петро. Тогда президент Колумбии заявил о связях администрации президента Дональда Трампа с колумбийской наркомафией.