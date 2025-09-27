Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 04:18

США отозвали визу главы Колумбии за призывы к американским военным не подчиняться

Густаво Петро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Густаво Петро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро. Причина — его призывы к американским солдатам не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Об этом сообщил Государственный департамент США в социальной сети Х.

«Густаво Петро вышел на улицы Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию», — отметили в департаменте.

В связи с этими «безрассудными и подстрекательскими действиями» США отозвали визу президента.

Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией
Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией

Стоит отметить, что 24 сентября делегация США покинула зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Петро. Тогда президент Колумбии заявил о связях администрации президента Дональда Трампа с колумбийской наркомафией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Колумбия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar