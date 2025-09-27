Интервидение
27 сентября, 03:53

В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Life.ru

В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов»,написал в своём телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ранее Росавиация временно закрыла аэропорты Астрахани и Волгограда. Сроки возобновления полноценной работы будут определяться готовностью авиакомпаний к восстановлению рейсов после снятия ограничений.

Артём Гапоненко
