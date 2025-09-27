В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты
Аэропорт. Обложка © Life.ru
В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал в своём телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ранее Росавиация временно закрыла аэропорты Астрахани и Волгограда. Сроки возобновления полноценной работы будут определяться готовностью авиакомпаний к восстановлению рейсов после снятия ограничений.
