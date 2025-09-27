Интервидение
27 сентября, 05:02

В аэропорту Казани сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Ограничения вводились с 06:39 до 07:49 по московскому времени 27 сентября и были связаны с обеспечением безопасности полётов. Все службы аэропорта сработали слаженно.

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на полёты

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью система ПВО России отразила массированную атаку украинских дронов. Всего было перехвачено и уничтожено 55 беспилотников над семью регионами. Все угрозы нейтрализовали, пострадавших и серьёзных повреждений на земле не зафиксировано.

Юния Ларсон
