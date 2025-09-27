В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Утром 27 сентября в аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения продлились около двух часов – с 05:35 до 07:23 по московскому времени. За это время два самолёта, направлявшихся в Волгоград, были отправлены на запасные аэродромы. Все службы аэропортов и экипажи сработали чётко, обеспечив безопасность пассажиров и полётов.
Ранее Life.ru сообщал, что ночь субботы для ПВО выдалась напряжённой: российские военные сбили 55 украинских дронов над семью регионами страны. Самая сильная атака пришлась на Ростовскую область, где уничтожили сразу 27 БПЛА. Несмотря на массированный налёт вражеских беспилотников, пострадавших и серьёзных разрушений на земле нет.
