27 сентября, 04:46

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Утром 27 сентября в аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения продлились около двух часов – с 05:35 до 07:23 по московскому времени. За это время два самолёта, направлявшихся в Волгоград, были отправлены на запасные аэродромы. Все службы аэропортов и экипажи сработали чётко, обеспечив безопасность пассажиров и полётов.

Ранее Life.ru сообщал, что ночь субботы для ПВО выдалась напряжённой: российские военные сбили 55 украинских дронов над семью регионами страны. Самая сильная атака пришлась на Ростовскую область, где уничтожили сразу 27 БПЛА. Несмотря на массированный налёт вражеских беспилотников, пострадавших и серьёзных разрушений на земле нет.

