В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на полёты

Утром 27 сентября в аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения продлились около двух часов – с 05:35 до 07:23 по московскому времени. За это время два самолёта, направлявшихся в Волгоград, были отправлены на запасные аэродромы. Все службы аэропортов и экипажи сработали чётко, обеспечив безопасность пассажиров и полётов.