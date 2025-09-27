В России намерены ужесточить борьбу с «раздолжнителями»

ЦБ и Генпрокуратура рассматривают возможность привлечения к ответственности так называемых раздолжнителей. С таким заявлением на XXII Международном банковском форуме выступил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают эту проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников, и, может быть, дальше думать над совершенствованием законодательства», — сказал он в ходе выступления.

Глава службы пояснил, что речь идет о юридических лицах, которые обещают клиентам полное списание или прощение долгов. Мамута отметил, что с рекламой подобных услуг особенно часто можно столкнуться в небольших городах.

Он напомнил, что договариваться о реструктуризации задолженности можно исключительно с непосредственным кредитором.

К слову, компании или частные лица, предлагающие помощь с проблемными долгами перед банками и микрофинансовыми организациями, известны как «раздолжнители». Это понятие зачастую используется как синоним слова «антиколлекторы».

Ранее сообщалось, что банки получили право временно блокировать операции клиентов при подозрении в нарушении законодательства о противодействии отмыванию доходов. Основанием для такой блокировки являются значительные отклонения в финансовом поведении человека, сообщили в кредитно-финансовых организациях. Ярким примером может служить ситуация, когда предприниматель, официально зарегистрированный в сфере торговли, внезапно начинает проводить крупные платежи, характерные для сектора услуг.