27 сентября, 05:33

Вписал имя в историю: Водрузивший флаг над Суджей боец получил звезду Героя России

Уроженец Бурятии удостоен звезды Героя России за освобождение Суджи

Уроженец Бурятии получил звезду Героя России за поднятие флага в Судже Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Цыденов

Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев получил высшую награду — звезду Героя России. Как сообщил глава региона Алексей Цыденов в своём Telegram-канале, боец принимает участие в спецоперации с самых первых дней её проведения. Именно он поднял флаг над освобождённой Суджей.

Уроженец Бурятии получил звезду Героя России за поднятие флага в Судже Курской области. Фото © Telegram / Алексей Цыденов

«Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды — звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации», — написал он.

Именно Соктоев вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта поднял российский флаг и знамя ВДВ над Суджей. Эта операция по освобождению города стала знаковой и уже вошла в военную летопись.

Напомним, что 27 марта стало известно, что российские десантники подняли государственный флаг над пунктом пропуска «Суджа» и вышли к границе с Украиной. Подразделения 51-го и 137-го полков тульской дивизии ВДВ завершали зачистку приграничных территорий Курской области и доходили до Сумской области. Тогда же стало известно, что 137-й полк проводил зачистку села Гоголевка, а 51-й вышел на сам пункт пропуска.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

