Украинские военные при отступлении из Кировска использовали мирных жителей в качестве «живого щита», чтобы беспрепятственно покинуть населённый пункт. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

«В Кировске противник в очередной раз отметился, сбежав, прикрываясь мирными жителями. По подтверждённой информации, ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населённого пункта группу мирных жителей, которые прятались от обстрелов», — сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что группа украинских военных под прицелом автоматов ушла на подконтрольную Украине территорию. Советник главы ДНР также заявил, что ВСУ рассчитывали, что российские солдаты не будут стрелять, если рядом находятся мирные жители. Это фактически превратило людей в заложников.

Кимаковский добавил, что в настоящее время судьба этих граждан остаётся неизвестной.

