Занавес: Поклонники больше не увидят Алису Фрейндлих на сцене

Народная артистка России Алиса Фрейндлих отказалась от дальнейших выступлений на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова. Об этом Kp.ru сообщил её коллега и партнёр по спектаклю «Лето одного года» Олег Басилашвили.

«В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной и со мной. Но она отказалась дальше работать, видимо, ей это тяжело. К сожалению, она не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера», — сказал он.

По словам артиста, спектакль так и не вернулся в афишу после долгого перерыва, поскольку сама Фрейндлих попросила не продолжать постановку. Басилашвили отметил, что актриса испытывает трудности со здоровьем и приняла решение завершить сценическую карьеру в театре.

Ранее Олег Басилашвили также объявил о завершении своей сценической карьеры в БДТ. Артист рассказал, что спектакль «Лето одного года», где он играл вместе с Алисой Фрейндлих, был снят из репертуара после её отказа от роли. Сам Басилашвили подчеркнул, что больше не планирует выходить на сцену и предпочитает проводить время с семьёй в Репино под Санкт-Петербургом, оставаясь в стороне от публичной жизни.