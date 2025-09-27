Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 06:03

Занавес: Поклонники больше не увидят Алису Фрейндлих на сцене

Kp.ru: Артистка Алиса Фрейндлих больше не будет играть в постановках БДТ

Актриса Алиса Фрейндлих. Обложка © БДТ им. Г.А. Товстоногова / Станислав Левшин

Актриса Алиса Фрейндлих. Обложка © БДТ им. Г.А. Товстоногова / Станислав Левшин

Народная артистка России Алиса Фрейндлих отказалась от дальнейших выступлений на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова. Об этом Kp.ru сообщил её коллега и партнёр по спектаклю «Лето одного года» Олег Басилашвили.

«В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной и со мной. Но она отказалась дальше работать, видимо, ей это тяжело. К сожалению, она не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера», — сказал он.

По словам артиста, спектакль так и не вернулся в афишу после долгого перерыва, поскольку сама Фрейндлих попросила не продолжать постановку. Басилашвили отметил, что актриса испытывает трудности со здоровьем и приняла решение завершить сценическую карьеру в театре.

«Служила верой и правдой»: Фрейндлих стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
«Служила верой и правдой»: Фрейндлих стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Ранее Олег Басилашвили также объявил о завершении своей сценической карьеры в БДТ. Артист рассказал, что спектакль «Лето одного года», где он играл вместе с Алисой Фрейндлих, был снят из репертуара после её отказа от роли. Сам Басилашвили подчеркнул, что больше не планирует выходить на сцену и предпочитает проводить время с семьёй в Репино под Санкт-Петербургом, оставаясь в стороне от публичной жизни.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Алиса Фрейндлих
  • Олег Басилашвили
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar